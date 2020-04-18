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«СКБТ» и «Пензадормост» вступили в нацпроект по повышению производительности труда

11:22 | 18.04.2020 | Экономика

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Пенза, 18 апреля 2020. PenzaNews. ООО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей» («СКБТ») и МУП «Пензадормост» подключились к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«СКБТ» и «Пензадормост» вступили в нацпроект по повышению производительности труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы активно работаем с предприятиями различных отраслей промышленности. «Пензадормост» — уже второй участник нацпроекта приоритетной отрасли ЖКХ. Первым стало предприятие «Энергопромресурс» в декабре прошлого года», — отметил министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, число участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» достигло в регионе 24.

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