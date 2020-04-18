Работодателям рекомендовано зарегистрироваться на портале «Работа в России» Экономика

Пенза, 18 апреля 2020. PenzaNews. Работодателям, осуществляющим деятельность в Пензенской области, рекомендовано зарегистрироваться на портале «Работа в России», с помощью которого планируется отслеживать ситуацию на рынке труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Соответствующее дополнение внесено в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

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«[Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Пензенской области,] регистрироваться на портале «Работа в России» с заполнением формы «Сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении, которое глава региона Иван Белозерцев подписал в минувшую пятницу, 17 апреля.

Ранее работодателям было рекомендовано отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, оказывать сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому, а также при поступлении запроса Роспотребнадзора незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заразившегося коронавирусом в связи с исполнением им трудовых функций и обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.