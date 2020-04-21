Пензенским швейным предприятиям выделят субсидии на выплаты для молодых специалистов Экономика

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области объявило прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих деятельность в сфере швейного производства, для предоставления субсидий на стимулирующие выплаты для молодых специалистов.

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«Финансовую поддержку могут получить предприятия, основным видом деятельности которых являются «Производство одежды» и «Производство кожи и изделий из кожи», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства экономики региона.

В ведомстве пояснили, что дополнительные выплаты предназначены для молодых специалистов в возрасте до 30 лет, работающих на предприятиях легкой промышленности менее двух лет в качестве конструктора, технолога, закройщика, портного или оператора швейного оборудования.

«Размер субсидии предполагает, что специалист сможет получать 15 тыс. рублей один раз в шесть месяцев в течение первых двух лет стажа, при этом предпринимателю возмещается размер подоходного налога, начисленного в соответствии с выплатой, а также все платежи в государственные внебюджетные фонды — ФСС, Пенсионный фонд, ФОМС», — сказали в министерстве.

В пресс-службе отметили, что уровень среднемесячной зарплаты за год, в котором молодой специалист был трудоустроен, должна составлять не менее полутора минимальных размеров оплаты труда для Пензы и Заречного и не менее МРОТ — для остальных населенных пунктов области.

Объем средств, которые планируется направить на эти цели в 2020 году из регионального бюджета, составляет 809,2 тыс. рублей.