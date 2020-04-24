В Пензе решено снизить налоговую нагрузку на плательщиков ЕНВД Экономика

Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы приняли решение об уменьшении значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) для плательщиков единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в качестве одной из мер поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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Вопрос о внесении соответствующих изменений в решение гордумы от 25 ноября 2005 года «О введении в действие на территории города Пензы системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» рассмотрен в ходе 9-й внеочередной сессии, состоявшейся в пятницу, 24 апреля.

Проект решения депутатам представил вице-мэр Пензы по экономике и развитию предпринимательства Герман Дорофеев.

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«Мы предлагаем снизить корректирующий коэффициент К2 на 25% для [предприятий] розничной торговли, [торгующих] продовольственными товарами и лекарственными средствами. Также мы предлагаем установить минимальное значение коэффициента К2 для услуг по перевозке пассажиров автобусами малой и большой вместимости. Для остальных видов деятельности мы предлагаем снизить корректирующий коэффициент на 50%», — пояснил он.

Он обратил внимание на то, что сниженный коэффициент будет применяться с 1 января по 31 декабря 2020 года.

По словам Германа Дорофеева, потери бюджета оцениваются в 128,6 млн. рублей: в 2020 году, согласно подсчетам, город недополучит 96,5 млн. рублей, в I квартале 2021-го — 32,1 млн. рублей.

Вице-мэр добавил, что также прогнозируются выпадающие доходы бюджета в связи с предоставлением льгот по аренде недвижимого имущества и земельных участков. При этом точную сумму он назвать затруднился.

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за введение данной меры поддержки бизнеса.