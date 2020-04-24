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В Пензе решено снизить налоговую нагрузку на плательщиков ЕНВД

13:45 | 24.04.2020 | Экономика

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Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы приняли решение об уменьшении значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) для плательщиков единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в качестве одной из мер поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В Пензе решено снизить налоговую нагрузку на плательщиков ЕНВД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вопрос о внесении соответствующих изменений в решение гордумы от 25 ноября 2005 года «О введении в действие на территории города Пензы системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» рассмотрен в ходе 9-й внеочередной сессии, состоявшейся в пятницу, 24 апреля.

Проект решения депутатам представил вице-мэр Пензы по экономике и развитию предпринимательства Герман Дорофеев.

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«Мы предлагаем снизить корректирующий коэффициент К2 на 25% для [предприятий] розничной торговли, [торгующих] продовольственными товарами и лекарственными средствами. Также мы предлагаем установить минимальное значение коэффициента К2 для услуг по перевозке пассажиров автобусами малой и большой вместимости. Для остальных видов деятельности мы предлагаем снизить корректирующий коэффициент на 50%», — пояснил он.

Он обратил внимание на то, что сниженный коэффициент будет применяться с 1 января по 31 декабря 2020 года.

По словам Германа Дорофеева, потери бюджета оцениваются в 128,6 млн. рублей: в 2020 году, согласно подсчетам, город недополучит 96,5 млн. рублей, в I квартале 2021-го — 32,1 млн. рублей.

Вице-мэр добавил, что также прогнозируются выпадающие доходы бюджета в связи с предоставлением льгот по аренде недвижимого имущества и земельных участков. При этом точную сумму он назвать затруднился.

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за введение данной меры поддержки бизнеса.

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