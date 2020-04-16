Первоочередные меры по поддержке пензенской экономики оценили в 2,7 млрд. рублей Экономика

Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Стоимость первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики Пензенской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) оценивается, по предварительным данным, в 2,7 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Комплексный план мероприятий, утвержденный губернатором Иваном Белозерцевым, в настоящее время включает в себя 51 пункт.

В частности, для субъектов МСП, использующих на правах аренды государственное или муниципальное имущество, предусмотрены отсрочки и уменьшение арендной платы.

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Кроме того, приостановлено назначение проверок, за исключением внеплановых, основанием для которых является угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Помимо этого, планируется снизить размер единого налога на вмененный доход (ЕНВД), а также ставки для юридических лиц по упрощенной системе налогообложения: с 15% до 5% — по объекту налогообложения «доходы минус расходы», с 6% до 1% — «доходы».

Среди других мер — уменьшение в два раза стоимости патента для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей и снижение налоговой ставки с 2% до 1,6% в 2020 году по объектам недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

В настоящее время прорабатывается дополнительный пакет мер, направленных на поддержку экономики Пензенской области.