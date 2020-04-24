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В Пензе ввели меры поддержки для субъектов МСП, арендующих муниципальное имущество

15:09 | 24.04.2020 | Экономика

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Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы в ходе 9-й внеочередной сессии, состоявшейся 24 апреля, приняли решение о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), являющихся арендаторами муниципального имущества.

В Пензе ввели меры поддержки для субъектов МСП, арендующих муниципальное имущество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При рассмотрении соответствующего вопроса каких-либо замечаний у народных избранников не возникло, и они сразу перешли к голосованию.

«Спасибо, решение принято», — объявил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

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Согласно проекту решения, текст которого размещен на сайте гордумы, отсрочка предусмотрена для компаний, состоящих в реестре субъектов МСП и использующих на правах аренды муниципальное имущество города Пензы, в том числе предоставленное в соответствии со ст. 18 федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на срок действия режима повышенной готовности, введенного постановлением губернатора №27 от 16 марта 2020 года из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Данная мера поддержки будет оказываться в соответствии с постановлением правительства России №439 от 3 апреля 2020 года «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества».

Кроме того, планируется освободить от внесения арендной платы состоящих в реестре субъектов МСП и арендующих муниципальное имущество арендаторов, приостановивших деятельность, указанную в постановлении губернатора №27 от 16 марта 2020 года на срок действия режима повышенной готовности.

Предполагается, что необходимые дополнительные соглашения к договорам аренды будут заключаться в течение пяти рабочих дней со дня обращения субъекта МСП.

Решение гордумы вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

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