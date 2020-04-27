В Пензенской области снизят налоговую нагрузку на владельцев торговых и офисных центров Экономика

Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий снижение налоговой нагрузки на владельцев торговых и офисных центров в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, планируется принять в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоится в предстоящую среду, 29 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующие изменения намечено внести в ч. 1 ст. 24 регионального закона «Об установлении и введении в действие на территории Пензенской области налога на имущество организаций».

«[Определить на территории Пензенской области следующие ставки налога на имущество организаций:] в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, за исключением объектов, указанных в п. 3.1 и 3.2 ст. 380 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в 2020 году — 1,6%, в 2021 году — 1,8%, в 2022 году и последующие годы — 2%», — говорится в проекте закона.

Читайте также

В Пензенской области владельцам недвижимости предложили предоставить отсрочку арендаторам

В нем отмечается, что это будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

В пояснительной записке за подписью министра экономики Пензенской области Сергея Капралова уточняется, что в перечень объектов, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость имущества, в регионе включены торговые и офисные здания и помещения площадью более 1 тыс. кв. метров — в настоящее время налоговая ставка по ним составляет 2%.

В пояснительной записке добавляется, что, по оценке управления ФНС России по Пензенской области, сумма налога на имущество организаций в отношении таких объектов за налоговый период 2019 года составит 280 млн. рублей, 2020-го — 325 млн. рублей при ставке в 2% и 260 млн. рублей при ставке в 1,6%.

«Таким образом, в случае принятия законопроекта, снижение налоговых поступлений в бюджет Пензенской области относительно уровня 2019 года составит 20 млн. рублей, относительно расчетных поступлений на 2020 год — 65 млн. рублей», — говорится в тексте.