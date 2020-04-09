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В Пензенской области владельцам недвижимости предложили предоставить отсрочку арендаторам

14:49 | 09.04.2020 | Экономика

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Пенза, 9 апреля 2020. PenzaNews. Правительство Пензенской области обратилось к владельцам недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, в том числе торговых и офисных зданий, с предложением рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам, заключенным до введения на территории региона режима повышенной готовности, или об уменьшении ее размера.

В Пензенской области владельцам недвижимости предложили предоставить отсрочку арендаторам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом рекомендуется руководствоваться постановлением правительства России №439 от 3 апреля 2020 года «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества».

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении организациям, которые пойдут на такой шаг, меры поддержки, касающейся уплаты налога на имущество.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

6 апреля принято постановление правительства Пензенской области №203-пП «О мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства».

Согласно тексту документа, с момента введения режима повышенной готовности для субъектов МСП, использующих на правах аренды государственное имущество Пензенской области, в том числе предоставленное в соответствии со ст. 18 федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», установлена отсрочка арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплата равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или по соглашению сторон.

Арендаторы, не использующие госимущество Пензенской области в связи с введением режима повышенной готовности, будут освобождены от арендной платы в период его действия.

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