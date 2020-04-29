Михаил Дралин принял участие в совещании спикера Госдумы с главой ЦБ РФ Экономика

Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Председатель правления пензенского банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, который также является заместителем председателя совета Ассоциации банков России, принял участие в совещании спикера Госдумы Вячеслава Володина с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, состоявшемся в режиме видеоконференции.

Фото: Duma.gov.ru

Ключевой темой мероприятия стали вопросы банковской деятельности в контексте принимаемых мер по защите граждан и бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Как отметила Эльвира Набиуллина, в настоящее время банки находятся в достаточно хорошей форме: у них есть и запас капитала, и ликвидности для сохранения устойчивости и продолжения кредитования.

По ее словам, нынешний кризис начинается не с банков, и именно они сейчас могут помочь экономике, разумно используя накопленный потенциал прочности.

Также своим видением ситуации поделились парламентарии, в том числе главы фракций и руководители профильных комитетов.

Комментируя поднятые на совещании вопросы, Михаил Дралин заявил о необходимости льготного кредитования всего сектора малого и среднего предпринимательства (МСП).

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«Предлагаем дополнительно расширить поддерживающие меры не только на «пострадавшие отрасли», но и на все без исключения категории МСП. Запрос на такую поддержку очень большой. Далеко не все субъекты, формально относящиеся к «непострадавшим», чувствуют себя идеально. Для этого региональные банки на принципах равноправных участников рыночной конкуренции также должны участвовать в системных отраслевых программах господдержки», — цитирует Михаила Дралина пресс-служба «Кузнецкого».

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.