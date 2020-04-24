В «Кузнецкий» поступило более 20 обращений за беспроцентными кредитами на выплату зарплат Экономика

Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Более 20 обращений за беспроцентными кредитами на выплату зарплат поступило от представителей бизнеса в пензенский банк «Кузнецкий» с момента подписания соответствующего соглашения с министерством экономического развития РФ. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой кредитно-финансового учреждения в пятницу, 24 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем напоминается, что ранее правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По 1 октября компании могут оформить кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по нему составит 0%, затем она вырастет до 4%.

«В рамках поручительства в пользу банка «Кузнецкий» для заемщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей банком уже одобрены первые поступившие заявки от пензенских предприятий, работающих в сфере услуг и транспорта, на сумму свыше 5 млн. рублей», — говорится в пресс-релизе.

По мнению председателя правления банка «Кузнецкий» Михаила Дралина, сохранение рабочих мест и самого бизнеса в сложившейся ситуации должно стать драйвером принятия решений для всего малого предпринимательства в условиях кризисной и посткризисной экономики.

«Частный региональный банк «Кузнецкий» одним из первых подписал соглашение с Минэкономразвития России. Сейчас для нас первоочередная задача, чтобы в максимально кратчайшие сроки мы, являясь уполномоченным банком по реализации господдержки местного бизнеса, могли бы оказать действенную поддержку нашим клиентам — предприятиям реального экономического сектора», — отметил он.

Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе банка «Кузнецкий», сумма кредита на выплату зарплат определяется исходя из численности работающих сотрудников, умноженной на МРОТ и на количество месяцев срока кредитования.

Читайте также

В «Кузнецком» напомнили об условиях предоставления кредитных каникул частным клиентам

«Программа поддержки распространяется как на действующих, так и новых клиентов банка, соответствующих целевым условиям кредитного продукта. Срок рассмотрения заявки в среднем составляет один рабочий день, для новых клиентов — от двух дней, поэтому все структуры принятия решений в банке фактически работают в режиме антикризисного штаба», — сказали в «Кузнецком».

«Скорость принятия решений для местного бизнеса всегда была отличительной чертой именно регионального банка. 30 лет работы позволяют нам детально представлять своих клиентов, их конкретную ситуацию и вместе с государством в сложившихся условиях занимать проактивную позицию по реализации комплекса поддерживающих финансово-экономических мер для малых предприятий Пензенской области», — добавили в пресс-службе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.