Ставка налога на имущество организаций снижена для крупных торговых и офисных центров Экономика

Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Закон, предусматривающий снижение налоговой нагрузки на владельцев крупных торговых и офисных центров в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, принят в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в среду, 29 апреля.

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Представляя проект закона депутатам, министр экономики региона Сергей Капралов уточнил, что данной мерой поддержки смогут воспользоваться юридические лица – собственники объектов недвижимости, площадь которых составляет более 1 тыс. кв. метров.

«В нашей области крупные торговые, офисные здания, а также помещения включены в перечень объектов, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость имущества. В настоящее время в данный перечень включено более 550 объектов. Налоговая ставка установлена в максимально возможном размере и составляет 2% от кадастровой стоимости объекта», — сказал он.

Сергей Капралов добавил, что ставку налога на имущество организаций предлагается установить в 2020 году в размере 1,6%, в 2021-м — 1,8%, в 2022-м и последующие годы — 2%.

«В случае принятия законопроекта снижение налоговых поступлений в бюджет области относительно уровня 2019 года составит 20 млн. рублей, относительно расчетных поступлений на текущий год — 65 млн. рублей», — уточнил министр.

В итоге присутствовавшие на сессии депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.

Предполагается, что он вступит в силу по истечение 10 дней со дня официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.