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В Пензенской области в I квартале 2020 года введено около 174 тыс. кв. метров жилья

14:10 | 03.05.2020 | Экономика

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Пенза, 3 мая 2020. PenzaNews. 173 тыс. 617 кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Пензенской области в I квартале 2020 года за счет всех источников финансирования. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

В Пензенской области в I квартале 2020 года введено около 174 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации Пензастата, это на 23,2% больше, чем с января по март 2019-го.

Основной объем — 72,8% — по-прежнему приходится на долю индивидуального жилищного строительства. За I квартал текущего года удалось ввести 126 тыс. 345 кв. метров. Это на 3,3% превышает показатель за первые три месяца 2019 года.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» по полному кругу стройкомпаний за январь-март 2020 года, оценивается в 4 млрд. 980 млн. 527 тыс. рублей. Индекс физического объема к уровню I квартала 2019 года составил 78,4%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в Пензенской области планируется ввести в эксплуатацию 1 млн. 97 тыс. кв. метров жилья.

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