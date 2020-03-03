В Пензенской области в 2020 году планируется ввести более 1 млн. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. 1 млн. 97 тыс. кв. метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это на 31% больше, чем в 2019 году.

По информации министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, планы по обеспечению ввода жилья на 2020 год согласовали все муниципалитеты.

В числе социально значимых проектов — строительство жилья на территории Засечного сельсовета в рамках федерального проекта «Жилье», квартир для работников группы компаний «Дамате» в селе Кривошеевка Нижнеломовского района, а также муниципального жилья для специалистов бюджетной сферы, детей-сирот и других категорий граждан.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2019 году в Пензенской области за счет всех источников финансирования введено более 837 тыс. кв. метров жилья. Основной объем — почти 64% — по-прежнему пришелся на долю индивидуального жилищного строительства. За 2019 год удалось ввести более 533 тыс. кв. метров.

По вводу жилья в расчете на 1 тыс. человек населения Пензенская область заняла третье место в ПФО с показателем 635 кв. метров. В муниципальных образованиях наибольший объем ввода жилых домов на 1 тыс. человек населения приходится на Пензенский район — 1 тыс. 832 кв. метра и Бессоновский — 1 тыс. 11 кв. метров.