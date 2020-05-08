Пензенским ремесленникам и рукодельницам помогли повысить мастерство в период самоизоляции Экономика

Пенза, 8 мая 2020. PenzaNews. Центр поддержки народно-художественных промыслов и ремесел Пензенской области, который действует на базе ООО «Центр кластерного развития», помог мастерам использовать период самоизоляции для получения новых знаний и навыков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель центра поддержки НПХ и ремесел Карина Акимова, в связи с ограничениями, действующими в регионе из-за коронавируса, все обучающие мероприятия было решено перевести в онлайн-формат.

«Стартом стал курс мастер-классов по пошиву нижнего белья, который длился больше месяца — с 22 марта по 3 мая. Параллельно — с 24 по 27 апреля — мастера проходили курс по объемной вышивке», — сказала собеседница агентства.

Она обратила внимание на то, что центр поддержки НПХ и ремесел организовал доставку необходимых для обучения материалов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), поскольку магазины для творчества в Пензенской области в настоящее время не работают.

«Ключевым мероприятием стал тренинг «Личный бренд предпринимателя» от основателя и руководителя школы быстрых продаж Натальи Тимаковой. Участники проанализировали свои сильные стороны, отличия от конкурентов и потребности клиентов, научились рассказывать о своем продукте емко и точно, познакомились с правилами оформления аккаунтов в Instagram и способами безбюджетного продвижения в интернете», — пояснила руководитель центра.

По ее словам, в тренинге, состоявшемся 28–30 апреля, приняли участие 25 субъектов МСП, для которых создана группа в WhatsApp, где бизнес-тренер дает им дальнейшие рекомендации по применению полученных знаний на практике.

«В мае планируется очный мастер-класс по работе с эпоксидными смолами, на который уже подано более 10 заявок. Также ведется подготовка к международным выставкам «Формула рукоделия. Осень» и «Ладья. Зимняя сказка», — отметила Карина Акимова, добавив, что актуальную информацию о предстоящих мероприятиях можно найти в группах центра поддержки народно-художественных промыслов и ремесел Пензенской области в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.