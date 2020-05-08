Пензенская компания «Парафарм» планирует удвоить объемы производства Экономика

Пенза, 8 мая 2020. PenzaNews. ООО «Парафарм» планирует удвоить объемы выпуска продукции в ближайшие 5 лет, в том числе за счет реализации в Пензе проекта «Модернизация и расширение высокотехнологичного производства пищевых добавок на основе синергетических эффектов, получаемых за счет сочетания растительных лекарственных трав, витаминов и продуктов пчеловодства», поддержанного Фондом содействия инновациям в рамках программы «Коммерциализация». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил генеральный директор компании Дмитрий Елистратов.

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«Должен получиться экспортно ориентированный продукт», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что средства гранта в размере 20 млн. рублей будут направлены на решение задач, необходимых для выхода на зарубежные рынки, включая приобретение нового оборудования, поддержание патентов в силе, сертификацию продукции и приведение производства в соответствие с требованиями GMP (Good Manufacturing Practice).

По словам Дмитрия Елистратова, о конкурсах Фонда содействия инновациям в «Парафарме» изначально узнали от специалистов «Центра кластерного развития» («ЦКР»), в итоге за последние несколько лет компания уже во второй раз получает финансовую поддержку.

Руководитель предприятия добавил, что «ЦКР» активно помогает участникам пензенских кластеров продвигать свою продукцию на различных выставках, повышать квалификацию специалистов, а также налаживать контакты с потенциальными партнерами как в России, так и за ее пределами.

Говоря о сложностях, с которыми в настоящее время сталкиваются малые предприятия при производстве инновационной продукции, собеседник агентства указал на нехватку средств на проведение исследований, в частности, на базе медицинских институтов.

«Если бы государство как-то помогало нашим врачебным вузам с точки зрения внедрения разработок, которые важны для людей, [...] мы бы могли их реализовывать уже как производство», — пояснил Дмитрий Елистратов.

Он отметил, что в Пензенской области есть научный потенциал и его надо использовать.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в число победителей десятой очереди конкурсного отбора по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям вошли три пензенских предприятия: ЗАО «НПП «МедИнж» и ООО «Парафарм» (представляют инженерно-производственный кластер «Биомед»), а также ПАО «Контрольприбор» (приборостроительный кластер «Безопасность»). Они получат по 20 млн. рублей на реализацию своих инновационных проектов.

С 2019 года в Пензенской области действует региональное представительство Фонда содействия инновациям. Оно функционирует на базе ООО «Центр кластерного развития», где оказывается консультационная поддержка по вопросам проведения грантовых конкурсов.