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В Пензенской области экспортерам компенсируют часть затрат на участие в выставках

16:32 | 08.05.2020 | Экономика

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Пенза, 8 мая 2020. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области объявило о приеме документов на оказание экспортерам государственной поддержки в виде компенсации части затрат на участие в 2017–2020 годах в международных выставках на территории иностранных государств.

В Пензенской области экспортерам компенсируют часть затрат на участие в выставках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте ведомства, подать документы можно с 15 по 25 мая.

Объем средств, которые планируется направить из регионального бюджета на данные цели, составит в текущем году 4 млн. рублей.

Согласно утвержденному порядку, субсидия предоставляется в размере 50% понесенных затрат на аренду необорудованных выставочных площадей и уплату регистрационных сборов, но не более 500 тыс. рублей за все выставочные мероприятия.

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