Анонсированы новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в Пензенской области Экономика

Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Новые меры поддержки под единым названием «Бизнес-ракета» разработаны в Пензенской области с учетом пожеланий субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в период распространения коронавируса. Об этом сообщил директор регионального Фонда поддержки предпринимательства Сергей Матюкин.

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По его словам, они призваны помочь малым предприятиям восстановиться после кризиса, воспользоваться новыми возможностями и занять освободившиеся ниши.

«Первое направление — это поддержка мероприятий по популяризации продукта», — сказал он в ходе онлайн-брифинга, состоявшегося в центре «Мой бизнес» 15 мая, трансляция которого велась на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

Сергей Матюкин пояснил, что предусмотрено софинансирование создания или модернизации сайта организации, в том числе с функционалом интернет-магазина, проведения рекламной кампании, а также продвижение через средства массовой информации (СМИ), при этом размер поддержки составит до 100 тыс. рублей.

Руководитель фонда добавил, что также впервые будет осуществляться софинансирование мероприятий по сертификации товаров, работ и услуг, которая зачастую необходима для выхода на целевые рынки, например, по продаже медицинской или высокотехнологичной продукции.

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«Проанализировав потребности малого бизнеса и то, какие планы у компаний есть по сертификации, мы вывели среднюю цифру по этой услуге […] — до 300 тыс. рублей», — уточнил он.

Говоря о третьем направлении, Сергей Матюкин сообщил, что в его рамках компании смогут получить до 100 тыс. рублей на регистрацию и продвижение на торговых площадках, таких как «Беру», WildBerries, AliExpress и других, включая те, через которые осуществляют закупки крупные заказчики «Газпром», «Роснефть», «Роснано» и прочие.

«На маркетплейсах только за март-апрель этого года оборот розничной торговли возрос на 60% по сравнению с тем же самым периодом», — отметил он, выразив уверенность в том, что данный вид поддержки будет пользоваться большим спросом.

Сергей Матюкин уточнил, что отбор заявок будет осуществляться на конкурсной основе, при этом эксперты наряду с проведением оценки готовы консультировать субъекты МСП относительно выбора стратегии действий в сложившейся ситуации.

«По этим трем продуктам общий бюджет на первом этапе — порядка 3 млн. рублей», — сказал он, добавив, что конкурсная документация будет размещена на сайте Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области на следующей неделе.