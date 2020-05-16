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Пензенский центр поддержки экспорта отложил бизнес-миссии из-за коронавируса

13:39 | 16.05.2020 | Экономика

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Пенза, 16 мая 2020. PenzaNews. Запланированные визиты делегаций Пензенской области с бизнес-миссиями в зарубежные страны перенесены на более поздний срок из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила руководитель регионального центра поддержки экспорта Александра Бессонова.

Пензенский центр поддержки экспорта отложил бизнес-миссии из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время мы переносим все бизнес-миссии на II и III кварталы. Традиционно у нас запланировано участие в мероприятиях в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Эстонии, Литве. Эти страны показали самую хорошую динамику по росту экспорта в прошлом году, поэтому нам было бы интересно их посетить и в этом году», — сказала она в ходе онлайн-брифинга в центре «Мой бизнес», трансляция которого велась на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

Александра Бессонова добавила, что международные бизнес-миссии станут возможными только в том случае, если будет восстановлено авиасообщение и если принимающая сторона отменит 14-дневный обязательный карантин для граждан, прибывающих из других стран.

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