Пензенский центр поддержки экспорта отложил бизнес-миссии из-за коронавируса Экономика

Пенза, 16 мая 2020. PenzaNews. Запланированные визиты делегаций Пензенской области с бизнес-миссиями в зарубежные страны перенесены на более поздний срок из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила руководитель регионального центра поддержки экспорта Александра Бессонова.

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«В настоящее время мы переносим все бизнес-миссии на II и III кварталы. Традиционно у нас запланировано участие в мероприятиях в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Эстонии, Литве. Эти страны показали самую хорошую динамику по росту экспорта в прошлом году, поэтому нам было бы интересно их посетить и в этом году», — сказала она в ходе онлайн-брифинга в центре «Мой бизнес», трансляция которого велась на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

Александра Бессонова добавила, что международные бизнес-миссии станут возможными только в том случае, если будет восстановлено авиасообщение и если принимающая сторона отменит 14-дневный обязательный карантин для граждан, прибывающих из других стран.