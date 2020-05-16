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Центр «Мой бизнес» будет оказывать услуги по подготовке документов для открытия своего дела

15:38 | 16.05.2020 | Экономика

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Пенза, 16 мая 2020. PenzaNews. Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области будет оказывать на базе центра «Мой бизнес» на улице Герцена в Пензе комплексную помощь гражданам, решившим открыть свое дело. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Денис Бубнов.

Центр «Мой бизнес» будет оказывать услуги по подготовке документов для открытия своего дела. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В наших планах, чтобы центр «Мой бизнес» работал таким образом, что если гражданин захочет стать предпринимателем, он приходит просто как физическое лицо, [...] ему здесь помогают подготовить полный пакет документов, и на выходе он уже является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем», — сказал Денис Бубнов в ходе онлайн-брифинга в центре «Мой бизнес», трансляция которого велась на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

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По его словам, предполагается, что специалисты будут помогать гражданам выбрать коды ОКВЭД и оптимальный налоговый режим, заполнить заявление в ФНС России, оформить электронную подпись, зарегистрироваться на портале госуслуг, подготовить формы типовых договоров и изучить доступные меры господдержки.

Денис Бубнов пояснил, что в настоящее время такая возможность прорабатывается с соответствующими ведомствами и структурами.

Конкретные сроки начала оказания данных услуг в центре «Мой бизнес» он не назвал, отметив, что это задача на ближайшие несколько месяцев.

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