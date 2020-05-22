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Работникам «Лопатинского ПАТП» выплатили долги по зарплате

10:59 | 22.05.2020 | Экономика

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Лопатино, 22 мая 2020. PenzaNews. Задолженность по зарплате перед 15 работниками ООО «Лопатинское пассажирское автотранспортное предприятие» за март 2020 года в размере более 156 тыс. рублей погашена после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Работникам «Лопатинского ПАТП» выплатили долги по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что с целью восстановления нарушенных прав граждан в суд было направлено 15 заявлений о выдаче судебных приказов, которые удовлетворены.

«В отношении врио генерального директора ООО «Лопатинское ПАТП» прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», — сказала собеседница агентства, добавив, что также руководителю внесено представление об устранении нарушений трудовых прав работников.

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