Работникам «Лопатинского ПАТП» выплатили долги по зарплате Экономика

Лопатино, 22 мая 2020. PenzaNews. Задолженность по зарплате перед 15 работниками ООО «Лопатинское пассажирское автотранспортное предприятие» за март 2020 года в размере более 156 тыс. рублей погашена после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что с целью восстановления нарушенных прав граждан в суд было направлено 15 заявлений о выдаче судебных приказов, которые удовлетворены.

«В отношении врио генерального директора ООО «Лопатинское ПАТП» прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», — сказала собеседница агентства, добавив, что также руководителю внесено представление об устранении нарушений трудовых прав работников.