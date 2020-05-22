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Пензенская область подготовила предложения для включения в план восстановления экономики РФ

11:27 | 22.05.2020 | Экономика

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Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. Правительство Пензенской области подготовило предложения для включения в общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики страны.

Пензенская область подготовила предложения для включения в план восстановления экономики РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проработаны дополнительные меры поддержки, направленные на снижение налоговой нагрузки на бизнес, продление моратория на проведение проверок, разработаны предложения по мерам финансовой поддержки МСП. Решено выступить с предложением о переносе сроков введения обязательной маркировки товаров, предусмотренной в 2020 году», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.

В ведомстве добавили, что «ключевое внимание уделено вопросам развития здравоохранения».

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«Отдельно рассмотрены мероприятия, направленные на сохранение занятости, снижение уровня безработицы и рисков распространения нелегальной трудовой деятельности. Затронуты вопросы доступности кредитных программ и другие», — сказали в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

По словам министра экономического развития страны Максима Решетникова, в настоящее время формирование данного плана завершается, ведомство планирует представить его в правительство России 25 мая.

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