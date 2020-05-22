Пензенская область подготовила предложения для включения в план восстановления экономики РФ Экономика

Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. Правительство Пензенской области подготовило предложения для включения в общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики страны.

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«Проработаны дополнительные меры поддержки, направленные на снижение налоговой нагрузки на бизнес, продление моратория на проведение проверок, разработаны предложения по мерам финансовой поддержки МСП. Решено выступить с предложением о переносе сроков введения обязательной маркировки товаров, предусмотренной в 2020 году», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.

В ведомстве добавили, что «ключевое внимание уделено вопросам развития здравоохранения».

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«Отдельно рассмотрены мероприятия, направленные на сохранение занятости, снижение уровня безработицы и рисков распространения нелегальной трудовой деятельности. Затронуты вопросы доступности кредитных программ и другие», — сказали в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

По словам министра экономического развития страны Максима Решетникова, в настоящее время формирование данного плана завершается, ведомство планирует представить его в правительство России 25 мая.