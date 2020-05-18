Денис Бубнов представил план поэтапного снятия ограничений в Пензенской области Экономика

Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов представил план поэтапного снятия ограничений, введенных в регионе в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первым шагом может стать разрешение работы предприятий, деятельность которых связана с обрабатывающими производствами, производством электронных изделий, компьютеров, оборудования; организаций, занимающихся ремонтом компьютеров, предметов личного потребления; организаций, чья деятельность связана с предоставлением финансовых услуг, а также [услуг] в сфере телекоммуникаций, лесозаготовки и транспортировки. Откроются небольшие магазины с площадью торгового зала не более 400 кв. метров», — пояснил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

Денис Бубнов добавил, что на втором этапе смогут возобновить деятельность образовательные организации, IT-предприятия и магазины площадью до 800 кв. метров.

Читайте также

Белозерцев надеется, что по итогам этой недели появятся основания для ослабления ограничений

«Третий этап предусматривает возобновление работы предприятий общественного питания; гостиниц — также с соблюдением социального дистанцирования; организаций, занимающихся рыбоводством, операциями с недвижимым имуществом, издательской деятельностью, производством кино- и видеофильмов; предприятий оптовой и розничной торговли, в том числе непродовольственными товарами; организации культуры, спорта, досуга, развлечений; общественных организаций. Также откроются парки и скверы при соблюдении социальной дистанции», — сказал зампред регионального правительства.

Он обратил внимание на то, что конкретные сроки реализации каждого этапа на данный момент не определены, поскольку пока эпидситуация в Пензенской области не позволяет приступить к снятию ограничений.

«Планом предусмотрена возможность выхода из режима ограничений отдельных муниципальных образований», — подчеркнул Денис Бубнов.

По его словам, в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.