«Кузнецкий» занял седьмое место в рейтинге банков по реализации постановления правительства РФ №422

Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» занял седьмое место в рейтинге уполномоченных российских банков по реализации постановления правительства РФ №422 по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслях кредитов под 0% годовых для выплаты зарплат и сохранения численности работников. Об этом свидетельствуют результаты оперативного мониторинга Минэкономразвития России, опубликованные на сайте АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 19 мая.
Согласно представленным сведениям, кредитный портфель МСП у «Кузнецкого» составляет 1 млрд. 772 млн. рублей; объем договоров по постановлению №422 — 9 млн. рублей, доля в портфеле МСП — 0,5%.
Комментируя результаты оперативного мониторинга, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин подчеркнул, что поддержка пензенских предприятий на сегодняшний день является одним из приоритетов кредитно-финансового учреждения.
«Сейчас сложное для всех время, поэтому помощь важна как никогда. Мы были одними из первых аккредитованы в данной программе и успешно ее реализуем в нашей области наравне с федеральными банками, что позволит сохранить рабочие места предприятиям, пострадавшим в период пандемии. Реализация госпрограмм в регионе и предоставленные Минэкономразвития рейтинговые оценки еще раз подтверждают 30-летний эффективный опыт нашей деятельности, системную надежность и стабильность банка», — отметил он.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе «Кузнецкого», по состоянию на 22 мая объем договоров в рамках реализации постановления правительства России №422 превысил 11 млн. рублей.
Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.
ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.
Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.
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