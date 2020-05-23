В Пензенской области индекс промпроизводства в январе-апреле 2020 года составил 102,6% Экономика

Пенза, 23 мая 2020. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по полному кругу предприятий составил в Пензенской области в январе-апреле 2020 года 102,6% к соответствующему периоду 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инновационной политики региона.

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«Темп роста сложился выше, чем по Российской Федерации», — отметили в ведомстве, уточнив, что индекс промпроизводства в целом по стране составил в январе-апреле 2020 года по сравнению с январем-апрелем 2019-го 99,4%.

«Несмотря на действие режима повышенной готовности в регионе, рост промышленного производства отмечается в следующих видах экономической деятельности: «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» — 131,2%, «Производство прочих готовых изделий» — 118%, «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» — 114,3%, «Производство бумаги и бумажных изделий» — 113,9%, а также некоторых других», — добавили в Минпроме Пензенской области.