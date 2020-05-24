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Пензенская область получит дотацию в размере более 758 млн. рублей

11:30 | 24.05.2020 | Экономика

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Пенза, 24 мая 2020. PenzaNews. Пензенская область получит из федерального бюджета дотацию в размере более 758 млн. рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета региона на 2020 год.

Пензенская область получит дотацию в размере более 758 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Распределение денежных средств в размере 100 млрд. рублей среди 56 субъектов РФ утверждено распоряжением правительства №1378-р, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Как сообщает пресс-служба правительства России, средства, выделенные по поручению президента РФ Владимира Путина, направят в регионы, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года.

При этом размер дотации для каждого субъекта федерации определен с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Ожидается, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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