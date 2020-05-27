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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за четыре месяца 2020 года

12:59 | 27.05.2020 | Экономика

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Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за четыре месяца 2020 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за четыре месяца 2020 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по апрель текущего года относительно аналогичного периода 2019-го чистые процентные доходы банка увеличились на 4%, или на 3,8 млн. рублей; чистые комиссионные доходы снизились на 8%, или на 5,5 млн. рублей; прочие доходы выросли на 22%, или на 2,6 млн. рублей; чистый валовой доход увеличился на 1%, или на 1 млн. рублей.

По состоянию на 1 мая 2020 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 272 млн. рублей, чистый процентный доход — 102 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 63 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 17,3 млн. рублей, чистая прибыль — 15 млн. рублей.

Активы банка на начало мая составили 6 млрд. рублей, рост — 5% к аналогичной дате прошлого года; собственный капитал — 675 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 1,5 млрд. рублей. Кредитный портфель увеличился на 5,1% и составил 4,1 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 мая достиг 3 млрд. рублей, рост к аналогичной дате прошлого года — 0,6%; физических лиц — 1,1 млрд. рублей, увеличение — 19%.

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Объем привлеченных вкладов населения на 1 мая 2020 года составил 2,9 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий выросли на 24% и превысили 2 млрд. рублей. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 196 млн. рублей.

Резервы ликвидности достигли 1,9 млрд. рублей.

Значения нормативов на 1 мая 2020 года составляют: Н1.2 — 8,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 11,7% при минимальном значении 8%; Н3 — 72,2% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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