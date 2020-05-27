Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за четыре месяца 2020 года Экономика

Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за четыре месяца 2020 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по апрель текущего года относительно аналогичного периода 2019-го чистые процентные доходы банка увеличились на 4%, или на 3,8 млн. рублей; чистые комиссионные доходы снизились на 8%, или на 5,5 млн. рублей; прочие доходы выросли на 22%, или на 2,6 млн. рублей; чистый валовой доход увеличился на 1%, или на 1 млн. рублей.

По состоянию на 1 мая 2020 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 272 млн. рублей, чистый процентный доход — 102 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 63 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 17,3 млн. рублей, чистая прибыль — 15 млн. рублей.

Активы банка на начало мая составили 6 млрд. рублей, рост — 5% к аналогичной дате прошлого года; собственный капитал — 675 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 1,5 млрд. рублей. Кредитный портфель увеличился на 5,1% и составил 4,1 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 мая достиг 3 млрд. рублей, рост к аналогичной дате прошлого года — 0,6%; физических лиц — 1,1 млрд. рублей, увеличение — 19%.

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Объем привлеченных вкладов населения на 1 мая 2020 года составил 2,9 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий выросли на 24% и превысили 2 млрд. рублей. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 196 млн. рублей.

Резервы ликвидности достигли 1,9 млрд. рублей.

Значения нормативов на 1 мая 2020 года составляют: Н1.2 — 8,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 11,7% при минимальном значении 8%; Н3 — 72,2% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.