EN
17:39:45 Воскресенье, 31 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 332 случая заражения коронавирусом, 1 тыс. 827 человек выздоровели, 19 пациентов умерли

Пензенская область в I квартале 2020 года увеличила экспорт продукции на 77,4%

12:59 | 31.05.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 31 мая 2020. PenzaNews. Продукция на сумму 85,3 млн. долларов отправлена из Пензенской области на экспорт в I квартале 2020 года, что на 77,4% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Пензенская область в I квартале 2020 года увеличила экспорт продукции на 77,4%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Объем экспорта в страны дальнего зарубежья составил 50,2 млн. долларов, СНГ — 35,1 млн. долларов.

В товарной структуре экспорта доля продукции машиностроения составила 45,3%, ее вывезено на 38,6 млн. долларов; продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — 27,5% (23,5 млн. долларов), металлов и изделий из них — 7,9% (6,7 млн. долларов).

В I квартале 2020 года наибольший объем продукции из Пензенской области — на 30,2 млн. долларов — поставлен в Алжир, куда, по информации министерства экономики региона, экспортировалась автотехника.

Читайте также

Пензенским производителям помогут с размещением на международных площадках онлайн-торговли

В Казахстан вывезена продукция на 11,7 млн. долларов, преимущественно мебель, осветительная техника и фармацевтическая продукция; на Украину — на 7,9 млн. долларов, в основном мясо, субпродукты и оптика; в Белоруссию — на 6,2 млн. долларов, по большей части мебель и осветительная техника.

Согласно официальным данным, внешнеторговый оборот Пензенской области в I квартале 2020 года составил 147,2 млн. долларов, что на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Объемы импорта сократились до 61,9 млн. долларов — на 9,8%.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Пензенский «Дизель» заключил с нападающим Никитой Деминым новый контракт Вратарь Максим Борисов продолжит карьеру в пензенском «Дизеле»
Супруга погибшего в ДТП пешехода получит 100 тыс. рублей компенсации По факту гибели мужчины при пожаре в Мокшане организована проверка
Многодетным семьям из Заречного планируется предлагать земельные участки в Пензе В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у девятерых детей
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама