Пензенская область в I квартале 2020 года увеличила экспорт продукции на 77,4% Экономика

Пенза, 31 мая 2020. PenzaNews. Продукция на сумму 85,3 млн. долларов отправлена из Пензенской области на экспорт в I квартале 2020 года, что на 77,4% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Объем экспорта в страны дальнего зарубежья составил 50,2 млн. долларов, СНГ — 35,1 млн. долларов.

В товарной структуре экспорта доля продукции машиностроения составила 45,3%, ее вывезено на 38,6 млн. долларов; продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — 27,5% (23,5 млн. долларов), металлов и изделий из них — 7,9% (6,7 млн. долларов).

В I квартале 2020 года наибольший объем продукции из Пензенской области — на 30,2 млн. долларов — поставлен в Алжир, куда, по информации министерства экономики региона, экспортировалась автотехника.

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В Казахстан вывезена продукция на 11,7 млн. долларов, преимущественно мебель, осветительная техника и фармацевтическая продукция; на Украину — на 7,9 млн. долларов, в основном мясо, субпродукты и оптика; в Белоруссию — на 6,2 млн. долларов, по большей части мебель и осветительная техника.

Согласно официальным данным, внешнеторговый оборот Пензенской области в I квартале 2020 года составил 147,2 млн. долларов, что на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Объемы импорта сократились до 61,9 млн. долларов — на 9,8%.