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Пензенским производителям помогут с размещением на международных площадках онлайн-торговли

14:27 | 16.05.2020 | Экономика

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Пенза, 16 мая 2020. PenzaNews. Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области на конкурсной основе окажет содействие в регистрации и продвижении местных экспортно ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса на международных электронных торговых площадках. Об этом сообщила руководитель регионального центра поддержки экспорта Александра Бессонова.

Пензенским производителям помогут с размещением на международных площадках онлайн-торговли. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На следующей неделе объявим конкурс для того, чтобы компании могли принять в нем участие и разместить свою продукцию, информацию о себе на таких площадках, как Europages, All.biz, Alibaba, Epinduo», — сказала она в ходе онлайн-брифинга в центре «Мой бизнес», трансляция которого велась на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

По словам Александры Бессоновой, если представители бизнеса заинтересованы выйти на какие-либо другие площадки, вопрос о софинансировании соответствующих расходов также может быть рассмотрен.

Говоря о других мерах поддержки, она пояснила, что в 2020 году планируется выделить денежные средства на защиту товарных знаков, на проведение маркетинговых и патентных исследований.

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«Кроме того, в этом году мы войдем в проект «Экспортный форсаж». Это акселерационная программа для субъектов малого и среднего бизнеса, которые только задумываются об экспорте или [...] хотят экспортировать в какую-либо другую страну. [...] Для таких компаний мы проведем большое хорошее трехмесячное обучающее мероприятие», — пояснила Александра Бессонова.

Среди прочих доступных МСП предложений она назвала обучение в бизнес-школе «Сколково».

Комментируя сказанное, заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов, выступивший модератором онлайн-брифинга, обратил внимание на то, что поддержка экспорта и выхода местных производителей на площадки электронной торговли в настоящее время являются приоритетными направлениями.

«Мы активно в этом плане будем заниматься, поддерживать. Сейчас приступаем к разработке дополнительных мер стимулирования по выходу предпринимателей на онлайн-площадки», — сказал он.

В свою очередь директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин, который также принимал участие в мероприятии, уточнил, что в 2019 году на международные площадки онлайн-торговли удалось вывести 12 экспортеров, с начала 2020 года — восемь предприятий региона.

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