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Белозерцев призвал чиновников обращать внимание на вакансии с зарплатой на уровне МРОТ

13:54 | 01.06.2020 | Экономика

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Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников обращать внимание на вакансии предприятий, предлагающих соискателям минимальный размер оплаты труда (МРОТ), и убеждать их руководство пересмотреть зарплатную политику.

Белозерцев призвал чиновников обращать внимание на вакансии с зарплатой на уровне МРОТ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно обращать внимание: предприятия выставляют вакансии, но заработная плата 12 [тыс. рублей], как МРОТ, как минимальный размер оплаты труда. Это что за заработная плата?» — отметил глава региона в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференцсвязи в понедельник, 1 июня.

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По словам Ивана Белозерцева, зарплата должна быть такая, «чтобы люди шли и устраивались на работу».

Он выразил мнение, что факты выплаты заработной платы на уровне МРОТ являются недоработкой Минтруда Пензенской области, правительства региона и профильных министров.

«Нет должного взаимодействия с работодателем», — констатировал губернатор.

Иван Белозерцев поручил главе Минтруда Пензенской области Алексею Качану отслеживать информацию о вакансиях с минимальным уровнем зарплат и передавать ее в министерства, курирующие соответствующую отрасль для организации дальнейшего взаимодействия с работодателями.

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