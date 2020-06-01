Банк «Кузнецкий» начинает выдавать кредиты для бизнеса под 2% годовых Экономика

Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подписал соглашение с Минэкономразвития России, по которому с 1 июня реализуются дополнительные меры по кредитованию бизнеса, пострадавшего в условиях пандемии коронавируса, в соответствии с постановлением правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«В рамках программы господдержки ставка для заемщиков из числа наиболее пострадавших отраслей будет льготной — 2%, а все, что свыше, субсидирует государство. Кредит будет погашен за счет государства для организаций, сохранивших 90 или более процентов рабочих мест. В случае, если предприниматель сохранит занятость своих сотрудников на уровне не ниже 80% от штатной численности, то спишется половина кредита и процентов по нему», — отмечается в тексте.

«Малый бизнес из менее пострадавших отраслей экономики также может принять участие в программе, использовав как основной, так и дополнительный ОКВЭД. Расчет суммы кредита по госпрограмме определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита», — добавляется в пресс-релизе.

В нем указывается, что льготный кредит можно будет направить на выдачу заработной платы, погашение других кредитов, финансирование оборотных средств и иные бизнес-расходы, которые подтверждены документами.

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По словам заместителя председателя правления банка «Кузнецкий» Евгения Журавлева, участие в программе позволяет предприятиям получить фактически безвозмездную субсидию.

«Максимальный срок программы кредита под 2% рассчитан до 1 апреля 2021 года, поэтому у бизнеса есть существенный маневр для стабилизации ситуации при использовании льготной поддержки почти год», — подчеркнул он.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.