В Пензенской области в апреле объем платных услуг сократился на 29,5% Экономика

Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. Объем оказанных населению платных услуг составил в апреле 2020 года 3 млрд. 799,8 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 29,5% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За первые четыре месяца 2020 года платные услуги оказаны на 19 млрд. 753,6 млн. рублей, в том числе в январе — на 5 млрд. 244 млн. рублей, в феврале — на 5 млрд. 395,2 млн. рублей, в марте — на 5 млрд. 314,6 млн. рублей. Падение к январю-апрелю 2019 года составило 8,4%.

Читайте также

В Пензенской области в апреле оборот общественного питания упал на 50,3%

В структуре платных услуг, оказанных за январь-апрель текущего года, 37,4% пришлось на коммунальные, на которые население потратило 7 млрд. 389,9 млн. рублей, рост — 0,9%.

Доля телекоммуникационных услуг составила 17,1%, они оплачены на сумму 3 млрд. 375,1 млн. рублей, что на 3,5% меньше, чем за январь-апрель 2019 года.

На транспортные услуги в общем объеме пришлось 10% — 1 млрд. 969,9 млн. рублей (-19,8% к показателю за январь-апрель 2019 года); на бытовые — 8% (1 млрд. 577,6 млн. рублей, -16,6%); на жилищные — 7,4% (1 млрд. 457,3 млн. рублей, +1,1%); на услуги системы образования — 6,1% (1 млрд. 213,7 млн. рублей, -11,8%); на медицинские — 6% (1 млрд. 192,5 млн. рублей, -18,1%).

Доля прочих видов услуг составила 8%.