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В Пензенской области в апреле оборот общественного питания упал на 50,3%

15:50 | 28.05.2020 | Экономика

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Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Оборот общественного питания в Пензенской области в апреле 2020 года упал на 50,3% по сравнению с апрелем 2019-го до 460,7 млн. рублей. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области в апреле оборот общественного питания упал на 50,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в январе-апреле 2020 года оборот общественного питания снизился до 2 млрд. 906,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 80,7% к аналогичному периоду 2019-го.

Оборот общественного питания на одного жителя Пензенской области составил за четыре месяца 2020 года 2 тыс. 226 рублей 20 копеек.

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В январе-апреле 2019-го показатель был больше — 2 тыс. 621 рубль 20 копеек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

С 28 марта приостановлена деятельность заведений общпита, за исключением дистанционной торговли. С 27 апреля кафе и рестораны получили возможность работать на вынос.

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