Пензенское «АТХ» начало использовать облачную кассу для транспорта Экономика

Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Муниципальное бюджетное учреждение «Автомобильное транспортное хозяйство» (МБУ «АТХ»), обслуживающее пассажиров на городских маршрутах №25 и №40 в Пензе, начало использовать облачную онлайн-кассу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«Предприятием проведено тестирование двух вариантов установки контрольно-кассовой техники, предусмотренных законодательством: КТТ во всех транспортных средствах и удаленной онлайн-кассы», — сказали в мэрии.

В пресс-службе добавили, что в итоге в опытную эксплуатацию запущен второй вариант.

«Водители автобусов осуществляют выдачу билетной продукции с уникальным номером. В конце рабочей смены данные о количестве и номерах проданных билетов передаются с помощью контрольно-кассовой техники в Федеральную налоговую службу. На следующий день пассажиры на сайте Ofdt.ru по номеру посадочного билета могут получить электронный чек», — пояснили в администрации Пензы.

В мэрии уточнили, что стоимость затрат на внедрение облачного решения для трех единиц транспорта составила 15 тыс. рублей.

«В ближайшее время предприятием совместно с МУП «Арцис» города Пензы на автобусном маршруте №25 будет протестирована возможность оплаты проезда по безналичному расчету с помощью бесконтактных банковских карт», — добавили в пресс-службе.