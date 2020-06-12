Минсельхоз допустил нарушения при осуществлении госконтроля в области продажи алкоголя Экономика

Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники министерства сельского хозяйства Пензенской области допустили нарушения законодательства о государственном контроле (надзоре), лицензировании и организации предоставления государственных услуг. К такому выводу пришли работники прокуратуры региона в ходе проведенной проверки.

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«Проверка показала, что министерством ненадлежащим образом рассматриваются заявления хозяйствующих субъектов о предоставлении, переоформлении и продлении лицензий. Без должной оценки остаются факты несоблюдения лицензиатами требований к предоставляемым для получения госуслуг документам. В ряде случаев министерством не соблюден срок предоставления госуслуг, соискатели лицензий не уведомлены о результатах рассмотрения их заявлений в электронной форме», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что не выполнялось требование об информационной открытости ведомства.

«В частности, на его официальном сайте был размещен устаревший перечень документов, необходимых для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, который также содержал неправомерное требование о предоставлении документов, находившихся в распоряжении органов государственной власти», — сказала собеседница агентства.

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Светлана Артамонова отметила, что были допущены факты ненадлежащей реализации полномочий, предусмотренных законодательством о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля.

«Так, не всегда соблюдались требования к оформлению организационно-распорядительных документов. В ряде случаев не принимались исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений. Не обеспечивалось соблюдение порядка размещения сведений о контрольных мероприятиях в ФГИС «Единый реестр проверок», — уточнила старший помощник прокурора.

По ее словам, для устранения нарушений было внесено представление председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Выявленные нарушения устранены. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. По возбужденному прокуратурой области делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ «Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», должностное лицо министерства оштрафовано на 3 тыс. рублей», — уточнила Светлана Артамонова.