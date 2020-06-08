Заключение под стражу зампреда пензенского правительства вошло в топ-30 событий в региональной политике Экономика

Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Заключение под стражу заместителя председателя правительства Пензенской области – министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, задержанного сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении трех лиц, вошло в число 30 наиболее заметных событий в региональной политике за май 2020 года по версии фонда «Петербургская политика».

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Среди других событий, включенных в топ-30, названы пандемия коронавируса на территории России, подготовка ряда регионов к смягчению ограничительных мер, освобождение субъектов РФ от погашения долгов по бюджетным кредитам в 2020 году, выделение правительством страны дотаций в размере 100 млрд. рублей и другие.

Заключение под стражу Андрея Бурлакова и первого заместителя министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Персанова также причислено к основным негативным событиям социально-политической жизни региона за май текущего года.

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Кроме того, к ним отнесен, в частности, приговор экс-министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову, который осужден к 3 годам и 3 месяцам в колонии общего режима за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Среди позитивных событий социально-политической жизни Пензенской области названы планы по введению региональных доплат работникам медицинских учреждений, непосредственно контактирующим с носителями коронавирусной инфекции, и по предоставлению сотрудникам больниц 200 квартир.

Помимо этого, аналитики положительно оценили внесение в Законодательное собрание Пензенской области законопроекта, предусматривающего предоставление в безвозмездное пользование земельных участков отдельным категориям медработников, и подписание декларации трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в условиях распространения COVID-19.