В Пензенской области подведены итоги конкурса «Добрый бизнес» Экономика

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Центр инноваций социальной сферы, действующий на базе «Центра кластерного развития», подвел итоги конкурса «Добрый бизнес», направленного на поддержку социальных предпринимателей, работающих в Пензенской области.

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Всего на него поступило восемь заявок. Их оценка осуществлялась в соответствии с утвержденными критериями. Учитывались социальная необходимость проекта, его целевая направленность и ожидаемый эффект от реализации.

Представленные заявки анализировали члены конкурсной комиссии — министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин, генеральный директор ООО «Центр кластерного развития» Михаил Ляшков, глава регионального Фонда поддержки предпринимательства Сергей Матюкин, руководитель ООО «Спортивная молодежь» Владимир Маслов и менеджер отраслевого кластера «ЦКР» Алена Бондикова.

В результате определено четыре победителя: организация «Адели Пенза», обеспечивающая работу одноименного физкультурно-оздоровительного центра для людей с особенностями развития; индивидуальный предприниматель Антонина Финогеева, которая руководит детским развивающим клубом «Я сам»; компания «ОЦ «Лингва», представляющая образовательный центр с таким же названием; и фирма «Наука и образование», реализующая проект «Центр профилактики «Не-зависимость».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», победители конкурса «Добрый бизнес» получат полное субсидирование расходов на размещение информации о своей продукции или услугах на билбордах или в СМИ. При этом канал продвижения выбирает сам социальный предприниматель.

Согласно положению о конкурсе, стоимость рекламной кампании каждого победителя не может превышать 60 тыс. рублей.