EN
19:24:15 Четверг, 18 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 76 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 371 человек выздоровел, 33 пациента умерли

В Пензенской области подведены итоги конкурса «Добрый бизнес»

15:13 | 18.06.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Центр инноваций социальной сферы, действующий на базе «Центра кластерного развития», подвел итоги конкурса «Добрый бизнес», направленного на поддержку социальных предпринимателей, работающих в Пензенской области.

В Пензенской области подведены итоги конкурса «Добрый бизнес». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего на него поступило восемь заявок. Их оценка осуществлялась в соответствии с утвержденными критериями. Учитывались социальная необходимость проекта, его целевая направленность и ожидаемый эффект от реализации.

Представленные заявки анализировали члены конкурсной комиссии — министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин, генеральный директор ООО «Центр кластерного развития» Михаил Ляшков, глава регионального Фонда поддержки предпринимательства Сергей Матюкин, руководитель ООО «Спортивная молодежь» Владимир Маслов и менеджер отраслевого кластера «ЦКР» Алена Бондикова.

В результате определено четыре победителя: организация «Адели Пенза», обеспечивающая работу одноименного физкультурно-оздоровительного центра для людей с особенностями развития; индивидуальный предприниматель Антонина Финогеева, которая руководит детским развивающим клубом «Я сам»; компания «ОЦ «Лингва», представляющая образовательный центр с таким же названием; и фирма «Наука и образование», реализующая проект «Центр профилактики «Не-зависимость».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», победители конкурса «Добрый бизнес» получат полное субсидирование расходов на размещение информации о своей продукции или услугах на билбордах или в СМИ. При этом канал продвижения выбирает сам социальный предприниматель.

Согласно положению о конкурсе, стоимость рекламной кампании каждого победителя не может превышать 60 тыс. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
Регбисты вышли на матч открытия ЧР в Пензе в футболках с благодарностью врачам Реверсивное движение по виадуку в районе Монтажного будет организовано круглосуточно
В Пензе к концу года завершат реконструкцию корпуса №1 индустриального парка «Союз» На выборах губернатора Пензенской области будет использоваться 107 КОИБов
В Заречном начали прокладывать новую электролинию Двое мужчин подозреваются в краже гаражных ворот в Кузнецке
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама