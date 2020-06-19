Утвержден перечень системообразующих организаций Пензенской области Экономика

Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. Перечень системообразующих организаций Пензенской области и исполнительных органов государственной власти региона, ответственных за взаимодействие с ними, утвержден распоряжением облправительства, которое губернатор Иван Белозерцев подписал в пятницу, 19 июня.

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Всего в него включено 27 компаний.

Так, в перечень системообразующих вошло 21 предприятие агропромышленного комплекса. За взаимодействие с ними будет отвечать Минсельхоз Пензенской области.

В их числе — АО «Васильевская птицефабрика», АО «Земетчинский сахарный завод», ОАО «Атмис-сахар», ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», ОАО «Пензенский хлебозавод №2», ОАО «Пензенский хлебозавод №4», ОАО «Студенецкий мукомольный завод», ООО «БековоАгро», ООО «Бековский сахарный комбинат», ООО «Вертуновское» и ООО «ГолдАгро».

Также к системообразующим организациям отнесены ООО «Зерновая компания», ООО «Караван», ООО «Красная горка», ООО «Объединенные пензенские водочные заводы», ООО «Пачелмское хозяйство», ООО «Пенза Золотая Нива», ООО «ПензаМолИнвест», ООО «Районное агропромышленное объединение «Наровчатское», ООО «Черкизово-растениеводство» и пензенский филиал АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод».

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В зоне ответственности министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области определено пять системообразующих предприятий. Это АО «Пензтяжпромарматура», АО «Сердобский машиностроительный завод», АО «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко», ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» и ООО «Невский кондитер «Мокшан».

Помимо этого, в число системообразующих организаций Пензенской области включено ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом». За взаимодействие с этой компанией будет отвечать министерство строительства и дорожного хозяйства региона.

Перечень сформирован в соответствии с постановлением облправительства от 15 мая 2020 года «Об утверждении методики включения организаций в перечень системообразующих организаций Пензенской области, регламента и формы отчета о проведении мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций Пензенской области».