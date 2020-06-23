Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-май исполнен на 93,9% Экономика

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Доходы в сумме 26 млрд. 731,5 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-мае 2020 года, что составляет 93,9% от запланированного уровня. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 16 млрд. 25,7 млн. рублей, план выполнен на 86,5%; безвозмездные поступления — 10 млрд. 705,8 млн. рублей (107,9%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 93,5%: при плане в 24 млрд. 928,9 млн. рублей фактически поступило 23 млрд. 315,8 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 12 млрд. 611,8 млн. рублей, план выполнен на 84%.