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Компания Hochland запустила производство полутвердых сыров в Белинском

18:59 | 06.07.2020 | Экономика

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Белинский, 6 июля 2020. PenzaNews. Компания Hochland запустила линию по производству полутвердых сыров на заводе в городе Белинском Пензенской области, в модернизацию которого за три года вложено 1,85 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Компания Hochland запустила производство полутвердых сыров в Белинском

Фото: Pnzreg.ru

Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 6 тыс. тонн готовой продукции в год.

Совокупная потребность в молочном сырье оценивается в 50 тыс. тонн в год. В настоящее время оно закупается у местных производителей — СПК «Петровский», ТНВ имени Димитрова, ЗАО «Константиново», ООО «Студеновское» и ООО «Пачелмское хозяйство».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2013 году имущественный комплекс сыродельного производства в городе Белинском Пензенской области приобрела группа компаний «Дамате». Тогда предприятие вошло в состав ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» как подразделение по производству сыра.

В 2017 году сыродельный завод был продан ООО «Хохланд Руссланд».

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