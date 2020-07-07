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Пензенские предприниматели выбрали темы для бесплатного обучения

13:42 | 07.07.2020 | Экономика

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Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области подвел итоги опроса, проведенного среди представителей бизнес-сообщества, которым предлагалось определить наиболее актуальные для них темы семинаров, вебинаров и мастер-классов.

Пензенские предприниматели выбрали темы для бесплатного обучения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Наибольшее число голосов набрали следующие темы: «Как стать креативным? Правила, технологии и инструменты креативного мышления», «Как управлять бизнесом в кризис? Руководство по эффективным действиям», «Как повысить конверсию на сайте? Набор инструментов, которые позволяют сайту привлекать больше клиентов», «Как за шесть шагов построить личный бренд с нуля и поднять доходы бизнеса?», «Командообразование в малом бизнесе. Как прыгнуть выше головы?», «Эффективные продажи. Продажи нон-стоп. Новое мышление в продажах».

Кроме того, представители пензенского бизнеса проявили интерес к мероприятиям «Новые возможности онлайн-рынка для товаров и услуг», «Как достигнуть годовых целей в бизнесе и в жизни? Методология и инструменты», «Как создать антикризисную команду?», «Лекарство для бизнеса: старт и развитие бизнеса в Instagram».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в Фонде поддержки предпринимательства Пензенской области, семинары, вебинары и мастер-классы на данные темы будут включены в план на июль и август, бизнесмены смогут принять в них участие бесплатно.

Опрос для выяснения потребностей субъектов МСП в обучении был организован в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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