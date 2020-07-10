Резидентов ТОР «Заречный» освободили от оплаты восстановительной стоимости деревьев Экономика

Заречный, 10 июля 2020. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Заречного Пензенской области приняли решение, в соответствии с которым оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при работах на земельных участках, относящихся к территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», больше не является обязательной.

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Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте городской администрации, раньше инвесторы несли дополнительные расходы в связи с вырубкой деревьев при освоении новой производственной площадки. Нововведение позволит удешевить стоимость строительства и благоустройства территории.

Еще одно решение, которое приняли зареченские депутаты, касается расширения перечня условно разрешенных видов использования на одном из участков 3-й площадки ТОР «Заречный». Благодаря этому инвесторы получили возможность проектировать и строить складское хозяйство для будущего производства. До сих пор возведение подобных объектов на данной территории не было разрешено.