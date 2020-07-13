Компания «Барс» предложила реализовать проекты по переработке отходов предприятий Экономика

Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Компания «Барс» рассматривает возможность реализации в Пензенской области проектов по переработке отходов промышленных предприятий и внедрению способов безопасного хранения ТБО на полигонах.

Фото: Pnzreg.ru

Представители организации презентовали используемые технологии губернатору Ивану Белозерцеву и членам областного правительства в ходе рабочей встречи, состоявшейся в понедельник, 13 июля.

«Строительство завода по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов в регионе уже запланировано, а вот темы создания сортировочных площадок, утилизации отходов производства мы можем обсудить», — отметил он.

Глава региона добавил, что необходимо проанализировать информацию о видах и объемах промышленных отходов в регионе, которые могут быть переработаны.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, стороны договорились изучить перспективы сотрудничества.