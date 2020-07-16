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В Пензе подведены итоги конкурсного отбора субъектов МСП на получение поддержки

16:54 | 16.07.2020 | Экономика

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Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области объявил итоги конкурсного отбора субъектов МСП, который проводился с целью софинансирования расходов на продвижение товаров и услуг, а также на сертификацию.

В Пензе подведены итоги конкурсного отбора субъектов МСП на получение поддержки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с решением конкурсной комиссии, содействие в популяризации продукции будет оказано шести субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся производством верхней одежды, мебели, диспетчерских пунктов, термированной древесины и выпуском печатного издания. Это компании «Техноконсоль», «Профторг», «ТМДерево», «Логика», а также индивидуальные предприниматели Ольга Бобер и Светлана Матвеева.

Фонд выделит денежные средства на проведение рекламных кампаний, изготовление информационных материалов, создание и модернизацию сайтов, запуск интернет-магазинов, продвижение продукции в соцсетях и на специализированных ресурсах.

Помощь в сертификации товаров, работ и услуг, а также в сертификации компаний по международной системе менеджмента качества получат пять субъектов МСП: организации «Нордски», «Кондитерская «Золотая классика», «Группа компаний «Титан», «Агромеханика» и индивидуальный предприниматель Рушан Забиров. Они занимаются производством профессиональной спортивной одежды, кондитерской продукции, сельхозтехники, покрытий из резиновой крошки. Сертификация позволит представителям малого и среднего бизнеса найти новых потребителей и расширить рынок сбыта продукции.

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Помимо этого, вне конкурсного отбора будут поддержаны заявки двух субъектов МСП — индивидуального предпринимателя Игоря Лебедева, специализирующегося на производстве текстильных изделий, и компании «Сурский ЛМЗ». Поскольку они являются участниками регионального проекта «Выращивание», государственная поддержка в рамках индивидуальной карты их развития оказывается в приоритетном порядке.

Комментируя итоги отбора, директор регионального Фонда поддержки предпринимательства Сергей Матюкин призвал представителей бизнеса активнее участвовать в подобных конкурсах.

«Услуги центра «Мой бизнес» и меры поддержки оказывают ощутимую помощь пензенским компаниям в продвижении продукции, выходе на новые рынки сбыта, запуске дополнительных каналов продаж», — отметил он.

Данные мероприятия реализуются при содействии министерства экономики Пензенской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По этим видам поддержки до конца 2020 года в Пензенской области планируется проведение еще одного конкурсного отбора.

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