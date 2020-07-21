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В Пензенской области с начала июля более 830 человек зарегистрировались как самозанятые

13:02 | 21.07.2020 | Экономика

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Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. 834 человека зарегистрировались как самозанятые в Пензенской области начиная с 1 июля, когда в регионе начал применяться налог на профессиональный доход. Об этом сообщила начальник отдела налогообложения юридических лиц областного управления ФНС России Елена Китаева.

В Пензенской области с начала июля более 830 человек зарегистрировались как самозанятые. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из количества поставленных на учет после 1 июля, это 834 [человека], 82 имеют статус действующих индивидуальных предпринимателей», — отметила она в ходе организованного Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области онлайн-брифинга, трансляция которого велась на портале YouTube.

Елена Китаева уточнила, что по состоянию на 21 июля всего в налоговых органах Пензенской области на учете состоят 4 тыс. 105 самозанятых граждан.

В свою очередь заместитель председателя правительства региона Денис Бубнов, который также принимал участие в онлайн-брифинге, обратил внимание на то, что многие предприниматели еще до введения налога на профессиональный доход в Пензенской области зарегистрировались в качестве самозанятых на территории других субъектов РФ.

«Нам бы очень хотелось, чтобы эти самозанятые вернулись к нам назад, на территорию Пензенской области. Нами будет делаться все для того, чтобы поспособствовать этому возврату», — сказал он.

Денис Бубнов пояснил, что для этого прорабатывается вопрос о введении региональных мер поддержки для самозанятых граждан.

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