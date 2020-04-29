Налог на самозанятых в Пензенской области будет введен с 1 июля Экономика

Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Налог на профессиональный доход будет введен в Пензенской области с 1 июля 2020 года. Соответствующий закон принят в первом и во втором чтениях в окончательной редакции в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в среду, 29 апреля.

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Представляя проект закона депутатам, министр экономики Пензенской области Сергей Капралов пояснил, что использовать специальный налоговый режим смогут граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, чей доход не превышает 2,4 млн. рублей в год.

«Платить налог они смогут безо всякой отчетности, регистрируясь в мобильном приложении», — добавил он.

Министр уточнил, что налоговая ставка составит 4% при работе с физлицами, 6% — с индивидуальными предпринимателями и юрлицами.

Комментируя актуальность принятия данного закона, Сергей Капралов сообщил, что в настоящее время почти 2 тыс. человек, зарегистрированных в Пензенской области, осуществляют свою деятельность как самозанятые на других территориях, где уже введен налог на профессиональный доход.

«Поэтому мы считаем, что это позволит легализовать в том числе достаточно большое количество людей, которые находятся «в тени», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 1 января 2019 года налог на профессиональный доход в порядке эксперимента был введен в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим начал действовать еще в 19 субъектах РФ — в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, а также в Башкирии.

С апреля регионам предоставлено право вводить налог на профессиональный доход с 1 июля 2020 года путем принятия соответствующего регионального закона.