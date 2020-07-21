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В Пензе на базе центра «Мой бизнес» начали оказывать поддержку самозанятым

19:40 | 21.07.2020 | Экономика

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Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. Специалисты центра «Мой бизнес», который действует на улице Герцена в Пензе с 2019 года, начали оказывать консультационную и образовательную поддержку самозанятым гражданам, которые применяют налог на профессиональный доход или только рассматривают возможность перехода на данный режим. Об этом сообщил директор регионального Фонда поддержки предпринимательства Сергей Матюкин в ходе онлайн-брифинга, состоявшегося во вторник, 21 июля.

В Пензе на базе центра «Мой бизнес» начали оказывать поддержку самозанятым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, с начала этого месяца поступили обращения более чем от 230 человек, примерно половине из которых не хватает знаний, в частности, в сфере бухгалтерии и юриспруденции — им предложено соответствующее обучение.

Отдельно Сергей Матюкин остановился на программе для начинающих предпринимателей, которая одновременно является обучающей и акселерационной.

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«Эта программа под названием «Легкий старт» запускается с 3 августа. Порядка 120 человек лимит набора на эту программу. Сейчас уже 25 человек набрали», — сказал он.

Руководитель фонда добавил, что также запланированы отраслевые программы подготовки, в частности, для представителей сферы народно-художественных промыслов, IT-специалистов и дизайнеров на тему продвижения своих услуг.

«Кроме того, самозанятым гражданам доступны профессиональные консультации бухгалтера, юриста, маркетолога», — сказал Сергей Матюкин.

Он пояснил, что проработан вопрос об оказании финансовой поддержки со стороны гарантийной микрокредитной компании «Поручитель» и имущественной — на базе бизнес-инкубаторов и технопарков.

Помимо этого, Сергей Матюкин сообщил, что в настоящее время самозанятым уже доступны отдельные виды господдержки, которыми пользуются субъекты малого и среднего предпринимательства.

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