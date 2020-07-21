Самозанятым разъяснили особенности нового налогового режима Экономика

Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. Особенности перехода самозанятых граждан на новый специальный налоговый режим, который начал применяться в Пензенской области с 1 июля, стал одной из главных тем онлайн-брифинга, организованного региональным Фондом поддержки предпринимательства.

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Как сообщила начальник отдела налогообложения юридических лиц управления ФНС России по Пензенской области Елена Китаева, налог на профессиональный доход (НПД) введен в порядке эксперимента с целью создания благоприятных условий для осуществления деятельности гражданами, не имеющими наемных работников.

По ее словам, он имеет целый ряд преимуществ.

«Во-первых, простая регистрация через интернет [...] без визита в инспекцию: в мобильном приложении «Мой налог», на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг. Нет отчетов и деклараций, [...] учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. Не надо покупать ККТ [контрольно-кассовую технику], чек можно формировать также в мобильном приложении», — сказала она.

Елена Китаева добавила, что самозанятые граждане могут не платить страховые взносы.

«Не нужно самому считать налог к уплате. Налог ежемесячно начисляется автоматически в приложении, а уплата — не позднее 25-го числа следующего месяца. Установлены выгодные налоговые ставки», — отметила она.

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Начальник отдела УФНС также обратила внимание на то, что самозанятым предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, а в 2020 году еще и дополнительный — в размере 12 тыс. 130 рублей, что соответствует МРОТ.

«Режим НПД можно совмещать с работой по трудовому договору. Трудовой стаж по месту работы не прерывается. Зарплата не учитывается при расчете налога», — уточнила Елена Китаева.

Она пояснила, что данный налоговый режим подойдет, в частности, гражданам, оказывающим косметические, консультационные услуги, услуги по сдаче квартиры в аренду, по перевозке пассажиров и грузов, по проведению праздничных мероприятий, репетиторам и другим лицам, не подпадающим в перечень исключений, указанных в ст. 4 и 6 федерального закона №422-ФЗ.

«Ограничения по сумме ежемесячного дохода при применении НПД нет. [...] После того как доход превысит установленный лимит, это 2,4 млн. рублей в год, налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные другими режимами. Физические лица без статуса индивидуального предпринимателя должны будут платить НДФЛ. Индивидуальные предприниматели смогут подать уведомление о применении подходящего спецрежима и платить налоги по предусмотренным ставкам и правилам. С начала следующего года можно будет снова платить НПД, но для этого нужно будет соблюсти формальности: пройти регистрацию и отказаться от применения других спецрежимов», — сказала Елена Китаева.