EN
23:45:43 Среда, 22 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 109 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 322 человека выписаны, 75 пациентов умерли

Жители Пензенской области за полгода потратили на продукты, напитки и сигареты 52,1 млрд. рублей

16:37 | 22.07.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Пищевые продукты, напитки и табачные изделия на 52 млрд. 144,3 млн. рублей проданы населению Пензенской области за январь-июнь 2020 года, что в сопоставимых ценах на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Жители Пензенской области за полгода потратили на продукты, напитки и сигареты 52,1 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В январе текущего года оборот розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями составил 8 млрд. 653,2 млн. рублей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в феврале — 8 млрд. 31,5 млн. рублей (+7,2%); в марте — 8 млрд. 720,8 млн. рублей (+6,5%); в апреле — 8 млрд. 751,2 млн. рублей (+3,6%); в мае — 8 млрд. 898,9 млн. рублей (-0,5%); в июне — 9 млрд. 88,7 млн. рублей (+1,5%).

Непродовольственные товары в первом полугодии 2020 года были проданы на сумму 49 млрд. 282 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 12,1% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Оборот непродовольственных товаров составил в Пензенской области в январе текущего года — 9 млрд. 262,4 млн. рублей, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в феврале — 8 млрд. 735,7 млн. рублей (+1,9%); в марте — 9 млрд. 638,8 млн. рублей (+6,2%); в апреле — 6 млрд. 336,8 млн. рублей (-32,5%); в мае — 6 млрд. 576 млн. рублей (-33,6%); в июне — 8 млрд. 732,3 млн. рублей (-13%).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», оборот розничной торговли в Пензенской области в январе-июне 2020 года составил 101 млрд. 426,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,6% меньше, чем за первое полугодие 2019-го.

Новости партнеров
Читайте также
Под Пензой осужден мужчина, укравший поросенка В Кузнецком районе выявлен факт незаконной рубки деревьев
При столкновении двух машин под Пензой погиб мужчина В Пензенской области парикмахеру назначили наказание за работу без средств защиты
Утверждено положение о государственной информационной системе в сфере здравоохранения В Пензе выясняют обстоятельства конфликта, участник которого получил травмы головы
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама