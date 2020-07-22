Жители Пензенской области за полгода потратили на продукты, напитки и сигареты 52,1 млрд. рублей Экономика

Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Пищевые продукты, напитки и табачные изделия на 52 млрд. 144,3 млн. рублей проданы населению Пензенской области за январь-июнь 2020 года, что в сопоставимых ценах на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В январе текущего года оборот розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями составил 8 млрд. 653,2 млн. рублей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в феврале — 8 млрд. 31,5 млн. рублей (+7,2%); в марте — 8 млрд. 720,8 млн. рублей (+6,5%); в апреле — 8 млрд. 751,2 млн. рублей (+3,6%); в мае — 8 млрд. 898,9 млн. рублей (-0,5%); в июне — 9 млрд. 88,7 млн. рублей (+1,5%).

Непродовольственные товары в первом полугодии 2020 года были проданы на сумму 49 млрд. 282 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 12,1% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Оборот непродовольственных товаров составил в Пензенской области в январе текущего года — 9 млрд. 262,4 млн. рублей, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в феврале — 8 млрд. 735,7 млн. рублей (+1,9%); в марте — 9 млрд. 638,8 млн. рублей (+6,2%); в апреле — 6 млрд. 336,8 млн. рублей (-32,5%); в мае — 6 млрд. 576 млн. рублей (-33,6%); в июне — 8 млрд. 732,3 млн. рублей (-13%).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», оборот розничной торговли в Пензенской области в январе-июне 2020 года составил 101 млрд. 426,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,6% меньше, чем за первое полугодие 2019-го.