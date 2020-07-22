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Оборот розничной торговли в Пензенской области в первом полугодии сократился на 4,6%

12:37 | 22.07.2020 | Экономика

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Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Оборот розничной торговли составил в Пензенской области в январе-июне 2020 года 101 млрд. 426,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,6% меньше, чем за первое полугодие 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Оборот розничной торговли в Пензенской области в первом полугодии сократился на 4,6%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,2%.

По предварительным данным, помесячная динамика оборота розничной торговли выглядит следующим образом: в январе он составил 17 млрд. 915,6 млн. рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года — 3,4%; в феврале — 16 млрд. 767,2 млн. рублей (+4,4%); в марте — 18 млрд. 359,6 млн. рублей (+6,4%); в апреле — 15 млрд. 88 (-15,5%); в мае — 15 млрд. 474,9 млн. рублей (-17,9%); в июне — 17 млрд. 821 млн. рублей (-6,2%).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 25 июля.

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