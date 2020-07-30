Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за полугодие Экономика

Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за шесть месяцев 2020 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по июнь текущего года чистый валовой доход банка составил 257,8 млн. рублей, чистые процентные доходы — 148,2 млн. рублей, чистые комиссионные доходы — 90,6 млн. рублей, прочие доходы — 19,1 млн. рублей.

По состоянию на 1 июля 2020 года общий объем доходов составил 397 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 22,8 млн. рублей, чистая прибыль — 18,9 млн. рублей.

Активы банка на начало июля составили 6,2 млрд. рублей, рост — 5% к аналогичной дате прошлого года; собственный капитал — 677 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 2,6 млрд. рублей. Кредитный портфель увеличился на 10% и составил 4,2 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 июля достиг 3,1 млрд. рублей, рост к аналогичной дате прошлого года — 7%; физических лиц — 1,1 млрд. рублей, увеличение — 17%.

Читайте также

«Кузнецкий» одобрил пострадавшему от пандемии бизнесу кредиты на сумму более 100 млн. рублей

Объем всех привлеченных ресурсов на 1 июля 2020 года составил 5,5 млрд. рублей, рост — 5% к аналогичной дате прошлого года. Объем вкладов населения на начало июля составил 2,9 млрд. рублей, увеличение — 2%; депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий выросли на 27% и достигли 2,3 млрд. рублей; остатки на счетах физлиц увеличились на 19%. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 105 млн. рублей.

Резервы ликвидности составили 2,1 млрд. рублей.

Значения нормативов на 1 июля 2020 года составляют: Н1.2 — 8,5% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 11,2% при минимальном значении 8%; Н3 — 73,1% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.